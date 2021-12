Ascolti tv, “I fratelli De Filippo” battono i campionissimi di “Caduta libera”

Ascolti tv ieri 30 dicembre, "I fratelli De Filippo" vincono la serata dello share

Il film di Rai1, 'I fratelli De Filippo', si è aggiudicato gli ascolti della prima serata di ieri con 3.944.000 telespettatori e uno share del 20,29%. Secondo posto per Canale 5 con 'Caduta Libera - Campionissimi', visto da 2.384.000 telespettatori pari al 13,38% di share. Terzo gradino del podio per Italia 1 con il film 'Will Hunting - Genio ribelle' che ha ottenuto 1.218.000 telespettatori e il 5,85% di share. Testa a testa tra La7 e Rai2 per la quarta posizione. La rete di Cairo con 'Speciale PiazzaPulita' ha segnato un 4,28% di share con 881.000 telespettatori, mentre il film 'Show Dogs - Entriamo in scena' sul secondo canale Rai ha totalizzato 883.000 telespettatori e il 4%.

Su Rete 4 il film 'Domani è un altro giorno' ha conquistato 526.000 telespettatori e il 2,53% di share e su Nove 'Whitney Houston - Stella senza cielo' ha ottenuto 409.000 telespettatori e il 2%. Chiudono la classifica del prime time di iueri Rai3 con 'Rigoletto al Circo Massimo' (304.000 telespettatori, share 1,39%) e Tv8 con Il film 'Spider-Man: Un nuovo universo' (291.000 telespettatori, share 1,38%).

Ascolti tv ieri 30 dicembre access prime time, "Soliti Ignoti - Il ritorno" si prende la fascia

Nell'access prime time Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il ritorno' ha registrato 5.224.000 telespettatori e il 22,1%, mentre Canale 5 con 'Striscia la notizia' si è fermato a 3.724.000 con il 15,76%. Anche nel preserale ha vinto Rai1 con 'L'Eredità', visto da 4.624.000 telespettatori pari al 23,32% di share. Su Canale 5 'Caduta libera!' ha totalizzato invece 3.311.000 telespettatori e il 17,04% di share. Nel complesso le reti della Rai hanno vinto la prima serata, mentre i canali Mediaset si sono aggiudicati la seconda serata e le 24 ore.