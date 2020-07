Ascolti tv sabato 24 luglio

Ascolti tv, Una storia da cantare lancia Rai1. Greggio su Canale 5 sotto al 10%

Su Rai1 Una Storia da Cantare vince la serata di sabato 25 luglio con 1.833.000 spettatori e il 13% di share. Canale 5 e La Sai l’Ultima? si ferma a 1.450.000 spettatori e il 9.7% di share.

Ascolti tv, Per un Pugno di Dollari lancia Rai3 sul podio

Podio degli ascolti tv per Rai3 con un grande classico wester: Per un Pugno di Dollari (con Clint Eastwood e Gian Maria Volontè) arriva a 1.070.000 spettatori con il 6.6%. In scia arriva Rete4 con la soap spagnola Una Vita che fa 963.000 spettatori con il 6.3% di share.

Tra gli altri programmi, su Rai2 Assediati in Casa arriva a 858.000 spettatori (5.4%), su Italia 1 I Goonies viene visto da 775.000 spettatori (5.1%). Su La7 Risvegli convnce 624.000 spettatori con uno share del 4%. Su Tv8 Quattro Matrimoni e un Funerale fa 449.000 spettatori con il 2.9%. Su Nove Tutta la Verità prende 285.000 spettatori e l’1.8% di share.

In access prime time Rai 1 vince con Techetechetè e prende 3.125.000 spettatori e il 18.9% Dietro c'è Canale 5 con Paperissima Sprint che fa 2.190.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 Novantesimo Minuto va in gol con il 5.5% di share e 946.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend di Veronica Gentili convince 750.000 telespettatori con il 4.8% nella prima parte e 1.011.000 (6%) nella seconda. Mentre su La7 In Onda di David Parenzo e Luca Telese arriva a 862.000 spettatori (5.2%). Su Tv8 4 Ristoranti fa 428.000 spettatori e il 2.6%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza arriva a 198.000 spettatori e l’1.2%. Su Rai3 La mia Passione conquista 410.000 spettatori (2.5%). Su Italia 1 CSI tiene il 5.8% con 956.000 spettatori.