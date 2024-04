Ascolti tv, Ore 14 si conferma anche a Pasqua. Bene anche Matano

Ascolti tv ieri 1 aprile 2024: La Vita in Diretta scende a 2.1 milioni di spettatori per il 20,5% di share

Il ponte di Pasqua non ha influito granché sugli ascolti tv di Ore 14. Il programma di Rai2 condotto da Milo Infante arriva infatti a 719.000 spettatori pari al 7% di share. La Volta Buona si ferma a 1.378.000 spettatori (13%) nella presentazione, 1.266.000 spettatori (13.4%), nella parte centrale e 1.253.000 spettatori (13.5%) nel segmento Special che ha sostituito Il Paradiso delle Signore.

Stesso discorso per lo speciale di Pasquetta de La Via in Diretta, che ha interessato 1.793.000 spettatori (19%) nella presentazione e di 2.120.000 spettatori (20.5%) nel programma. Il venerdì Alberto Matano su Rai1 era arrivato a 1.791.000 spettatori (20.9%) nella presentazione e 2.061.000 spettatori (21%).