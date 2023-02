Ascolti TV ieri 1 febbraio 2023: Roma perde 2 volte, in campo e con la Clerici

Ascolti TV ieri 1 febbraio 2023: Controcorrente chiude con 587mila spettatori per il 4% di share

The Voice Senior 3 su Rai1 stravince negli ascolti TV del mercoledì con 3.844.000 spettatori pari al 22% di share. La partita Roma-Cremonese di Coppa Italia su Canale 5 segue con 3.503.000 spettatori pari al 17% di share. Chi l’ha Visto? su Rai3 è ancora terzo con 1.796.000 spettatori pari ad uno share del 10.3%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 1 febbraio 2023 per le altre reti: il finale di serie de La Porta Rossa su Rai2 con 1.341.000 spettatori (6.9%), Nanny Mcphee – Tata Matilda su Italia 1 con 1.472.000 spettatori (7.5%), Controcorrente Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 587.000 spettatori (4%), Atlantide Collection su La7 con 405.000 spettatori (2.8%), Name That Tune – Indovina la Canzone su TV8 con 457.000 spettatori (2.6%), Al Posto Tuo sul Nove con 255.000 spettatori (1.3%).

Ascolti TV ieri 1 febbraio 2023 nell'access prime time

Rai1 è prima anche negli ascolti TV ieri 1 febbraio 2023 nell'access prime time con 5.207.000 spettatori con il 23.8% di share. Seguono sulle altre reti: Striscina la Notizina su Canale 5 con 4.043.000 spettatori (18.9%), NCIS su Italia 1 con 1.466.000 spettatori (6.7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.497.000 spettatori (7%), Stasera Italia su Rete 4 con 962.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 951.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.589.000 spettatori (7.3%).