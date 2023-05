Ascolti TV ieri 1 maggio 2023: Gruber batte Palombelli nel preserale

Ascolti TV ieri 1 maggio 2023: Quarta Repubblica ottiene 794mila spettatori per il 5,6% di share

Rai1 vince negli ascolti TV del primo maggio con la replica de Il Commissario Montalbano, che ha appassionato 3.388.000 spettatori pari al 18% di share. Seconda posizione per Rai3 con il Concerto del Primo Maggio 2023, visto da 1.813.000 spettatori per l’11.3% di share. Medaglia di bronzo per Canale 5 con la prima visione del film Storm Boy – Il Ragazzo su Italia 1 con 1.865.000 spettatori pari al 10.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 1 maggio 2023 per le altre reti: NCIS Los Angeles su Rai2 con 880.000 spettatori (4.3%) e Blue Bloods con 824.000 spettatori (5%), Freedom – Oltre il Confine su Italia 1 con 970.000 spettatori (6.2%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 794.000 spettatori (5.6%), Habemus Papam su La7 con 626.000 spettatori (3.3%), Skyfall su TV8 con 562.000 spettatori (3.4%), Only Fun – Comico Show sul Nove con 579.000 spettatori (3.2%).

Ascolti TV ieri 1 maggio 2023 nell'access prime time

Rai1 negli ascolti TV ieri 1 maggio 2023 nell'access prime time arriva con Affari Tuoi a 4.777.000 spettatori con il 23% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.222.000 spettatori (15.6%), CSI su Italia 1 con 1.187.000 spettatori (5.8%), Il Concerto del Primo Maggio su Rai3 con 2.124.000 spettatori (10.6%), Stasera Italia su Rete 4 con 830.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 710.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.257.000 spettatori (6%).