Ascolti TV ieri 1 settembre 2022: Dritto e Rovescio è ancora al terzo posto

Ascolti TV ieri 1 settembre 2022: il programma di Del Debbio chiude con oltre 1 milione di spettatori per l'8,5% di share

Rai1 resta la prima rete negli ascolti TV anche ieri sera con Purché finisca bene – Basta un paio di baffi, che ha conquistato 2.205.000 spettatori pari al 14.5% di share. Alessandra Amoroso – Tutto Accade a San Siro su Canale 5 è secondo con 1.588.000 spettatori per il 12.1% di share. Terza posizione per Dritto e Rovescio su Rete 4 con 1.013.000 spettatori pari all'8.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 1 settembre 2022 per le altre reti: Speciale Tg2 Post con 556.000 spettatori (3.4%), FBI: Most Wanted su Italia 1 con 1.149.000 spettatori (7.2%), La Grande Storia su Rai3 con 816.000 spettatori (6.1%), In Onda – Prima Serata su La7 con 654.000 spettatori (4%), Tutti per 1 – 1 su TV8 con 337.000 spettatori (2.3%), Una settimana da Dio sul Nove con 622.000 spettatori (4.1%).

Ascolti TV ieri 1 settembre 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 1 settembre 2022 nell'access prime time con Techetechetè, che ha ottenuto 3.158.000 spettatori con il 17.7% di share. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.883.000 spettatori (16.2%), N.C.I.S. New Orleans su Italia 1 con 1.113.000 spettatori (6.3%), La Gioia della Musica in replica su Rai3 con 761.000 spettatori (4.5%) e Il Cavallo e la Torre con 1.294.000 spettatori (7.4%), Controcorrente su Rete 4 con 797.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 988.000 spettatori (5.6%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 1.006.000 spettatori (5.6%).