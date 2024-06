Ascolti tv, Merlino dopo la riconferma viene battuta da Estate in Diretta

Ascolti tv ieri 10 giugno 2024: Estate in Diretta arriva a 1.35 milioni di spettatori per il 16,14% di share

Pomeriggio Cinque dopo la rinconferma di Myrta Merlino alla conduzione del programma anche per la prossima stagione arriva a 1.081.000 spettatori (14.25%) nella prima parte e 1.022.000 spettatori (12.44%) nella seconda parte. Estate in Diretta invece raccoglie 946.000 spettatori (12.56%) nella presentazione e 1.358.000 spettatori (16.14%) nella puntata.

“Non abbiamo motivi per non riconfermare Myrta Merlino alla conduzione", sono le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, riportate da davidemaggio.it. Il numero uno del Biscione ha sottolineato come la giornalista abbia preso le redini di Pomeriggio Cinque "in fretta e furia" ma nonostante questo "ha fatto un buon lavoro, ha lavorato tanto, il prodotto è migliorato, sia per ascolti che per profilo siamo soddisfatti".