Pomeriggio Cinque a Simona Branchetti in estate. Mentre Mattino 5 e Rete 4...

Mattino Cinque a Dario Maltese la versione estiva

Mediaset lancia le versioni estive di Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque: nel primo caso in conduzione ci sarà Dario Maltese (quest’anno protagonista come opinionista all’Isola dei Famosi) che prenderà dunque il testimone da Francesco Vecchi e Federica Panicucci (in onda sino al 28 giugno).

Pomeriggio Cinque, Simona Branchetti nella versione estiva

Mentre il programma che in questa stagione tv (settembre-maggio) ha visto Myrta Merlino in plancia di comando (e confermata ufficialmente da Pier Silvio Berlusconi in vista dell'autunno) vedremo Simona Branchetti a partire dal 17 giugno.

Rete 4, Roberto Poletti e Francesca Barra in access prime time. Zona Bianca con Sabrina Scampini

Novità anche sul fronte di Rete 4. Roberto Poletti e Francesca Barra saranno protagonisti nell’access estivo a partire dal 17 giugno. “Il titolo non l’abbiamo ancora trovato” ha spiegato l'ad di Mediaset nel corso della conferenza stampa convocata a Cologno Monzese per fare un bilancio sulla stagione tv che si è appena conclusa. L'idea del format con la coppia Poletti-Barra è di proporre un prodotto un po' meno focalizzato sulla politica e maggiormente sui temi d'attualità.

Infine Zona Bianca: andrà in onda tutta l’estate con Sabrina Scampini protagonista nell’access del weekend.