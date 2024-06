Pier Silvio Berlusconi apre la porta a Mentana. Conferma Berlinguer e boccia l'Isola dei Famosi

Pier Silvio Berlusconi apre la porta a Enrico Mentana

"Le nostre porte sono sempre aperte per Enrico Mentana", queste le parole dell'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, a margine della conferenza stampa a Cologno Monzese. "E' un grande professionista dell'informazione e della televisione italiana: con lui ho un grandissimo rapporto, per noi può fare tanto ora e in futuro".

Il contratto di Enrico Mentana con La7 scadrà al 31 dicembre: Urbano Cairo ha aperto al suo rinnovo ("È con me da undici anni – ha detto recentemente il proprietario di La7 e il presidente di Rcs al Festival della Tv -. Ha fatto benissimo, c’è un bel rapporto. C’è tutta la possibilità di andare avanti insieme”), mentre sin qui non hanno trovato conferma le voci su Warner Bros Discovery. Ma, dopo queste parole attenti a Pier Silvio e Mediaset...

Pier Silvio Berlusconi conferma Myrta Merlino a Pomeriggio 5

“Dei nuovi innesti siamo soddisfatti. Myrta Merlino al pomeriggio ha fatto un buon lavoro, ha lavorato tanto, il prodotto è migliorato, sia per ascolti che per profilo, siamo soddisfatti. Per quanto riguarda Pomeriggio Cinque, noi siamo tranquilli, non abbiamo motivi per non riconfermare Myrta Merlino alla conduzione”, le parole di Pier Silvio Berlusconi nel corso della conferenza stampa di Cologno Monzese organizzata per fare un bilancio sulla stagione tv.

Parole che chiudono le voci circolate nelle ultime settimane. Scenari che davano Myrta Merlino verso il prime time di Rete 4 con un possibile arrivo a Pomeriggio 5 di Simona Branchetti (che condurrà la versione estiva) o Cesara Buonamici (già impegnata con Tg5 e con il ritorno autunnale del Grande Fratello dove sarà nuovamente opinionista)

Pier Silvio Berlusconi: "Bianca Berlinguer? Soddisfatti, prima persona con cui lavoriamo, per ripensare l’access e per altri progetti"

"Per quanto riguarda il prime time di Berlinguer siamo molto soddisfatti, l’access è un’area difficile per Rete 4… Anche la soap opera prima ha visto un trend di ascolti calanti, lì probabilmente ci dobbiamo lavorare. Niente è deciso per la prossima stagione ma la prima persona con cui lavoriamo, per ripensare l’access e per altri progetti, è la signora Bianca Berlinguer", sottolinea Pier Silvio Berlusconi in conferenza stampa nel quartier generale di Mediaset a Cologno Monzese.

Pier Silvio Berlusconi conferma il (quasi) certo ritorno de La Ruota della Fortuna

''Al 99%, La Ruota della Fortuna riprenderà a settembre'', spiega l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi a margine della conferenza stampa a Cologno Monzese.

Il programma riportato in tv a maggio con Gerry Scotti (al suo fianco Samira Lui) in conduzione è stato protagonista di ottimi ascolti tv: costantemente sopra al 20% (share spesso e volentieri attorno al 22-23% con pubblico vicino ai 3 milioni). Esperimento riuscito e, dunque, ritorno sul piccolo schermo in vista dell'autunno quasi certo.

Pier Silvio Berlusconi: Striscia la Notizia un orgoglio, Ricci lavora per evolverla

“Da un punto di vista editoriale, siamo orgogliosi di avere Striscia la Notizia, un pezzo di storia della tv italiana. Penso che Antonio (Ricci, ndr) stia lavorando per evolvere Striscia e renderla ancora più moderna e competitiva. Non abbiamo motivi per cambiare. E’ un piccolo orgoglio editoriale", le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, in conferenza stampa a Cologno Monzese.

Pier Silvio Berlusconi: "Mai avuto nulla contro Barbara d'Urso"

“Dal punto di vista degli ascolti no. Ma non lo dico contro la D’Urso, lo dico in maniera assolutamente oggettiva. Dal punto di vista personale, devo dire la verità, non ho e non ho avuto nulla contro Barbara. Mi spiace sia diventato un caso così scritto e chiacchierato, è stata una normale scelta televisiva ma auguro a Barbara tutto il bene”, sottolinea Pier Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi: "Grande Fratello? Il lavoro mi soddisfa. Quello sull'Isola dei Famosi no"

"Il lavoro fatto sul Grande Fratello mi soddisfa, il lavoro sull'Isola dei famosi non mi soddisfa. Ci sono state cadute di stile per concorrenti scelti male", spiega l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi in conferenza stampa a Cologno Monzese. "Non c'è una nuova linea editoriale per i reality a Mediaset e soprattutto la parola trash, tanto usata, non mi piace e non mi appartiene - ha sottolineato -. Ho visto alcune puntate dell'edizione scorsa del Grande Fratello e ho trovato che ci fossero degli eccessi che volevano dire mancanza di rispetto tra i concorrenti e nei confronti del pubblico"

Silvio Berlusconi, lo speciale di Roberto Burchielli e Toni Capuozzo

Il 12 giugno ricorre l’anniversario della morte di Silvio Berlusconi. Pier Silvio in conferenza stampa ha rivelato che ci sarà un ricordo: “Roberto Burchielli e Toni Capuozzo stanno lavorando a un piccolo speciale su mio padre, che andrà in onda prima del prime time. Abbiamo deciso di dare a tutti i dipendenti della nostra azienda la possibilità di stare assieme, un grande abbraccio comune e ricorderemo il nostro fondatore”

Pier Silvio Berlusconi, ‘Felicissimo per onorificenza a Marina, persona di altissimo spessore e valore’

“Sono felicissimo per l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro a mia sorella Marina perché se lo merita tutto. Ha un grande merito a livello professionale ma, e lo dico anche se sono di parte, anche a livello umano. E’una persona di altissimo spessore e valore”, ha spiegato l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. A chi gli chiede, poi, se anche lui sogni di diventare Cavaliere, risponde: “Ovviamente sono riconoscimenti che fanno piacere, ma secondo me in famiglia ne basta uno”.