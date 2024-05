Chi è Samira Lui, prof dell'Eredità alla Ruota della Fortuna di Gerry Scotti

Samira Lui alla Ruota della Fortuna su Canale 5 con Gerry Scotti, sulla scia della mitica coppia formata da Paola Barale e Mike Bongiorno. La bellissima modella, nata il 6 marzo 1998 a Colloredo di Monte Albano in Friuli Venezia Giulia (mamma italiana e papà del Senegal) è diplomata come Geometra e poi si è iscritta università per studiare cinema nel 2017 finì sul podio di Miss Italia e si aggiudicò per la prima volta nella storia del concorso la fascia di Miss Chef (grazie alla preparazione di un tipico piatto fiulano: il Frico).

Dopo il concorso di bellezza, molti la ricorderanno su Rai1 a L’Eredità - con Flavio Insinna in conduzione - nel ruolo di Professoressa al fianco di Ginevra Pisani e poi di Andrea Cerelli.

L'Eredita: Andrea Cerelli, Flavio Insinna, Samira Lui (foto Ipa)



Nel settembre 2022 Samira Lui ha poi lavorato al fianco di Carlo Conti come concorrente del programma Tale e quale show emozionando il pubblico con una voce stupenda che l'ha portata a imitare star del calibro di Jennifer Lopez e Grace Jones.

Dalla Rai a Mediaset, per Samira Lui è arrivata la chiamata al Grande Fratello di Alfonso Signorini, anche se nella casa del reality di Canale 5 è uscita dopo poche settimane (19 ottobre 2023).

E ora eccola alla Ruota della Fortuna con Gerry Scotti ogni lunedì sera alle 18,45 su Canale 5 nella nuova edizione che Mediaset riporta in onda per celebrare i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno.