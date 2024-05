Gerry Scotti gira la "Ruota della Fortuna". Rivelazione su Sanremo. "Pier Silvio..."

Gerry Scotti gira la "Ruota della Fortuna" su Canale 5 in onore di Mike Bongiorno

Gerry Scotti torna da lunedì 6 maggio (ore 18,45) su Canale 5 con un grande classico della televisione italiana: "La ruota della Fortuna" (basata sul format "Wheel Of Fortune", è uno dei game show più famosi del mondo) che Mediaset ripropone in occasione dei 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno (26 maggio 1924). Lui che l'ha presentato a partire dal 1989 per quattordici edizioni e un totale di 3.125 puntate. Tornano dunque in onda anche tante frasi iconiche e passate alla storia come "Gira la ruota" o "Compro una vocale".

Gerry Scotti super protagonista su Canale 5 nella fascia preserale, tra Ruota della Fortuna (realizzato con Endemol Shine Italy) prima del Tg5 (affiancato da Samira Lu) e Striscia la Notizia con Michelle Hunziker post telegiornale.

"Lo scorso anno, il 3 giugno, ricorreva l'anniversario per i miei 40 anni di televisione: Pier Silvio Berlusconi con grande generosità mi chiese come avrei voluto festeggiare ed io ho risposto che volevo ricordare Mike Bongiorno con un suo programma e in particolare con "La ruota della fortuna" perché piaceva a me, alla mia mamma e al mio papà. Era la trasmissione dal sapore più internazionale che si potesse vedere. Va ancora in onda all'estero e anche negli Stati Uniti", ha spiegato Gerry Scotti all'Ansa.

Amadeus al Nove? Gerry Scotti festeggia 41 anni a Mediaset. Rai? Non ha mai chiamato

Amadeus al Nove, tanti nomi di stelle della televisione accostati alla rete ammiraglia di Warner Bros Discovery. A Gerry Scotti non è mai venuta voglia di cambiare azienda e lasciare Mediaset (il 3 giugno festeggerà 41 anni nell'azienda di Cologno Monzese)? "Lusinghe di ricchi premi e cotillons da altre parti non ne ho mai avute, nemmeno dal nuovo polo che sta nascendo. Spesso mi sono domandato da buon italiano e da pagatore del canone Rai ormai da 67 anni, come mai la tv pubblica non abbia mai pensato di farmi condurre qualche programma. Ma è una domanda che è rimasta sospesa nel vuoto e che non ha mai avuto una risposta. Allora forse la risposta me la sono data da solo. La mia vita professionale è fatta di tanti contratti, uno dietro l’altro con Mediaset. Così facendo ne sono passati 41 di anni della mia carriera in tv, quindi probabilmente tutti mi vedono come uomo Mediaset. E io sono felice di aver traguardato l’ennesimo record della mia carriera in questa azienda. Credo che nessun mio collega abbia passato tutti questi anni all’interno della stessa azienda televisiva", spiega Tv Blog.

Gerry Scotti: "Piersilvio mi ha già dato il permesso di fare il Festival di Sanremo”

E su una possibile conduzione futura del Festival di Sanremo (per il 2025 Carlo Conti è in pole position, manca solo l'ufficialità) Gerry Scotti rivela: "Mediaset mi ha già detto che posso fare tranquillamente il Festival di Sanremo. Perché quando ci sarà una proposta seria il mio editore nella sua persona di Piersilvio Berlusconi, mi ha già detto che in quel caso mi darebbe sicuramente il permesso. Il fatto è che finora non ho mai ricevuto una proposta seria, quindi non ho mai dovuto chiedere il permesso, semplice. Sul tempo che mi sono dato? Beh Vianello l’ha condotto a 76 anni, quindi c’è tempo", le parole di Gerry Scotti a Tv Blog.