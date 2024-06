Ascolti tv, la guerra dei talk show: Rete 4 batte La7 in prime time. Le slide

Ascolti tv, la guerra dei talk show: Rete 4 batte La7 in prime time

Il derby dei talk show è uno dei grandi classici nei confronti che si misurano sul terreno degli ascolti tv. Rete 4 e La7 sono i due canali tv che ne fanno un vero e proprio cavallo di battaglia. Com'è andata da settembre a maggio? Vince Mediaset con il 6,1% contro il 5,7% della tv di Urbano Cairo secondo i dati Auditel mostrati nella conferenza stampa di Cologno Monzese in cui Pier Silvio Berlusconi ha fatto un bilancio della stagione tv.

Ascolti tv, Pier Silvio Berlusconi: "Mediaset primo editore davanti alla Rai nelle 24 ore"

In generale, sempre nel periodo settembre - maggio, le reti Mediaset nelle 24 ore hanno raggiunto il 40,8% percento di ascolto medio sul target 15-64. "Negli ultimi anni c'è stata una crescita. Più volte ci avete sentito raccontare di un cambio di passo che abbiamo cercato e voluto fortemente dopo il periodo del Covid e il lockdown: la tendenza è positiva. Abbiamo fatto più e più stagioni di crescita - ha detto Pier Silvio Berlusconi -. Nelle 24 ore, tutto compreso, siamo davanti alla Rai nel trend dello share". Risultati "che ci rendono il primo editore italiano".





"Oggi, dallo scorso settembre a fine maggio, nelle 24 ore, compresi tutti gli eventi, il totale Mediaset è davanti al totale Rai. Ma non è un nostro obiettivo - ha sottolineato Pier Silvio Berlusconi - è un premio indiretto del lavoro fatto e non è un dato che possiamo sostenere. Anche per quantità di spesa e investimento".







Ascolti tv, dal sabato sera di Maria De Filippi al due Tg5 vs Tg1 e... Le slide Mediaset

Nel corso della conferenza sono stati sottolineati gli ascolti TV super di Maria De Filippi con i suoi programmi del sabato sera su Canale 5 nel corso di questa stagione tv...

Le slide mostrate in conferenza stampa a Mediaset - (periodo settembre - maggio)



... e la scelta vincente della domenica pomeriggio (da Amici a Verissimo) sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset (target 15-64 anni)

Le slide mostrate in conferenza stampa a Mediaset - (periodo settembre - maggio)



Per quanto concerne i telegiornali, Mediaset ha poi evidenziato la vittoria del Tg5 sui rivali del Tg1 tenendo conto il target commeciale

Le slide mostrate in conferenza stampa a Mediaset - (periodo settembre - maggio)



La sfida Italia 1 vs Rai2 nelle 24 ore secondo i vari target di pubblico





E la top5 dei programmi d'intrattenimento sui target 16-64 anni e 15-35 anni (escluse le serate evento. Sanremo, Eurovision)? Al comando i programmi di Maria De Filippi





