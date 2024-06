Maria De Filippi e il no a Discovery. "Ha scelto di restare a Mediaset"

Pier Silvio Berlusconi: Maria De Filippi ha rifiutato offerta di Discovery. Ha deciso di stare con noi"

“Maria De Filippi è unica nel panorama della televisione italiana. E’ vero che Discovery ha fatto un’offerta decisamente importante. A noi è costato mettere sul tavolo quanta stima, quanta amicizia e quanta intesa anche professionale ci sia. Maria ha deciso di stare con noi, la considero un pezzo importante di Mediaset. Non abbiamo paura (che vada via, ndr)”, spiega Pier Silvio Berlusconi in conferenza stampa nel quartier generale di Mediaset a Cologno Monzese.

Berlusconi: Discovery novità? Fa una tv che guarda indietro. Noi Davide contro Golia

Warner Bros Discovery cresce e attende l'arrivo di Amadeus in autunno sul Nove. Una concorrenza pericolosa per Mediaset? "non siamo preoccupati, la tv che oggi questo nuovo player sta facendo mi sembra veramente una tv che guarda indietro", spiega Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di MFE (Mediaset) nella conferenza stampa di Cologno Monzese in cui ha fatto un bilancio sulla stagione tv.

"Con tutto il rispetto per i manager italiani e internazionali che conosco bene e che stimo, è bello scoprire che l'ipotetico terzo polo arriva e si prende un conduttore e un format Rai, Fazio, poi un conduttore e un format da La7, Crozza, e ancora poi dalla Rai, Amadeus. Quando parliamo di novità dobbiamo essere consapevoli di cosa funziona in tv, ossia la cara vecchia tv classica legata alle abitudini. La nostra reazione sta nella solidità dei numeri Mediaset, dei nostri contatti pubblicitari, degli ascolti".

"Attenzione però, nella narrazione ipotetica della competizione tra Discovery e Mediaset se è Davide contro Golia siamo noi Davide, non loro che sono una major globale, noi siamo un piccolo editore italiano che sta provando a fare un'avventura europea", ha concluso Pier Silvio Berlusconi.