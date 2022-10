Ascolti TV ieri 10 ottobre 2022: il GF VIP stacca Rai1, Presa Diretta 1° talk

Ascolti TV ieri 10 ottobre 2022: il programma di approfondimento con Riccardo Iacona chiude con 1.44 milioni di spettatori per il 7,58% di share

Canale 5 si prende la prima posizione negli ascolti TV con il Grande Fratello VIP 7, che ha intrattenuto 2.730.000 telespettatori per uno del share 20,85%. Segue Rai1 con Sopravvissuti con 2.486.000 telespettatori pari al 15,33%. Terzo posto per Rai2 con Stasera tutto è possibile, visto da 1.502.000 telespettatori pari al 9,63% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 10 ottobre 2022 per le altre reti: Presa Diretta registra su Rai3 con 1.444.000 di spettatori (7,58%), Peppermint – L’angelo della vendetta su Italia 1 con 1.417.000 telespettatori (7,48%), Quarta Repubblica su Rete 4 con 891.000 telespettatori (6%), Little Big Italy sul Nove con 559.000 telespettatori (2,83%), True Lies su La7 con 468.000 telespettatori (2,77%), Gomorra – La serie su TV8 con 388.000 spettatori (2,16%).

Ascolti TV ieri 10 ottobre 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende la vetta negli ascolti TV ieri 10 ottobre 2022 nell'access prime time con Soliti ignoti – Il ritorno, visto da 4.473.000 telespettatori per il 21,13% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la notizia su Canale 5 con 3.621.000 telespettatori (17,14%), Via dei Matti n.0 su Rai3 con 984.000 spettatori (4,82%) e Il cavallo e la torre con 1.506.000 (7,20%), NCIS: New Orleans su Italia 1 con 1.389.000 telespettatori (6,55%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.225.000 telespettatori nella prima parte (5,85%) e 1.005.000 spettatori nella seconda (4,70%), Otto e mezzo su La7 con 1.495.000 telespettatori (7,02%).