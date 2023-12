Ascolti tv, Ezio Mauro debutta su La7 con La caduta. Stessi numeri di Augias

Ascolti tv ieri 13 dicembre 2023: "La caduta, cronache della fine del Fascismo" arriva a 927mila spettatori per il 5,3% di share

Nuovo debutto ieri su La7 dopo quello di Corrado Augias con La Torre di Babele. Ieri è infatti andata in onda la prima puntata di "La caduta, cronache della fine del Fascismo" condotto da Ezio Mauro. La serata evento in occasione dell'ottantesimo anniversario dal crollo del regime ha raccontato gli eventi drammatici del 25 luglio 1943 con l'arresto del Duce approvato dal Gran Consiglio del fascismo. "La caduta" sarebbe dovuta essere inserita all'interno della nuova edizione di Atlantide, poi cancellata per la scomparsa di Andrea Purgatori.

Per quanto riguarda gli ascolti tv, La caduta è in linea con i numeri registrati da La Torre di Babele nella seconda puntata con 927.000 spettatori per il 5.3% di share e fa meglio di Farwest, il nuovo programma di Salvo Sottile su Rai3, che questo lunedì ha ottenuto 628.000 spettatori (3.8%).