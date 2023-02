Ascolti TV ieri 14 febbraio 2023: Floris re dei talk, Marcuzzi chiude bene

Ascolti TV ieri 14 febbraio 2023: DiMartedì ottiene quasi 1.1 milioni di spettatori per il 6,4% di share

Canale 5 si prende la vetta degli ascolti TV di martedì con la partita Milan-Tottenham, valida per gli ottavi di Champions League, che ha appassionato 4.447.000 di tifosi pari al 21.7% di share. Segue Rai1 con Come se non ci fosse un domani, che raggiunge 2.409.000 spettatori pari al 12.6%. Terza posizione per Le Iene su Italia 1 con 1.148.000 spettatori e l’8.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 14 febbraio 2023 per le altre reti: l’ultima puntata di Boomerissima su Rai2 con 1.119.000 spettatori (7.3%), Cartabianca su Rai3 con 729.000 spettatori (4.4%), Fuori dal Coro su Rete 4 con un a.m. di 808.000 spettatori (5.6%), diMartedì su La7 con 1.096.000 spettatori (6.4%), La Rosa di San Valentino su TV8 con 298.000 spettatori (1.5%), Aspirante Vedovo sul Nove con 312.000 spettatori (1.6%).

Ascolti TV ieri 14 febbraio 2023 nell'access prime time

Rai1 è primo anche negli ascolti TV ieri 14 febbraio 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che ottiene 4.789.000 spettatori con il 22% di share. Seguono poi sulle altre reti: Striscina la Notizina su Canale 5 con 3.804.000 spettatori (18.2%), NCIS su Italia 1 con 1.412.000 spettatori (6.6%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.568.000 spettatori (7.5%), Stasera Italia su Rete 4 con 940.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 952.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte e Otto e Mezzo su La7 con 1.401.000 spettatori (6.5%).