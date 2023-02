Ascolti TV ieri 15 febbraio 2023: Gentili riparte male dopo Sanremo

Ascolti TV ieri 15 febbraio 2023: Controccorente chiude con 504mila spettatori per il 3,5% di share

Canale 5 conquista la prima posizione negli ascolti TV del mercoledì con l'esordio della seconda stagione di Buongiorno Mamma!, che ottiene 3.458.000 spettatori pari al 21.2% di share. Medaglia d'argento per Rai1 con il documentario Pooh – Un Attimo Ancora, che ha interessato 2.575.000 spettatori pari al 14.1%. Sul gradino più basso del podio si piazza Chi l’ha Visto? su Rai3 con 1.808.000 spettatori pari al 10.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 15 febbraio 2023 per le altre reti: la terza stagione di Mare Fuori su Rai2 con 1.291.000 spettatori (7.2%), La fredda luce del giorno su Italia 1 con 1.052.000 spettatori (5.5%), Controcorrente su Rete 4 con un a.m. di 504.000 spettatori (3.5%), Atlantide su La7 con 491.000 spettatori (3.5%), Name That Tune – Indovina la Canzone su TV8 con 400.000 spettatori (2.4%), Non Stop sul Nove con 359.000 spettatori (2%).

Ascolti TV ieri 15 febbraio 2023 nell'access prime time

Rai1 è prima invece negli ascolti TV ieri 15 febbraio 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che ottiene 4.701.000 spettatori con il 22.1% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.965.000 spettatori (18.8%), NCIS su Italia 1 con 1.360.000 spettatori (6.4%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.484.000 spettatori (7%), Stasera Italia su Rete 4 con 928.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 887.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.366.000 spettatori (6.4%).