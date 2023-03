Ascolti TV ieri 15 marzo 2023: Chiambretti parte col botto, Gentili crolla

Ascolti TV ieri 15 marzo 2023: Controcorrente raggiunge 501mila spettatori per il 3,7% di share

Canale 5 vince negli ascolti TV per la prima serata del mercoledì con la prima puntata de La Tv dei 100 e Uno, che ha incollato davanti al video 2.197.000 spettatori con il 16% di share. Secondo posto per Rai1 con Tutta un’altra vita, vista da 2.141.000 spettatori pari al 12.6% di share. Chi l’ha Visto? su Rai3 è medaglia di bronzo con 1.895.000 spettatori e il 12% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 15 marzo 2023 per le altre reti: Mare Fuori 3 su Rai2 con 1.249.000 spettatori (7.7%), Safe House – Nessuno su Italia 1 con 1.023.000 spettatori (6%), Controcorrente – Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 501.000 spettatori (3.7%), Atlantide – Storie di uomini e di mondi su La7 con 461.000 spettatori (3.6%), 100% Italia Special su TV8 con 320.000 spettatori (1.9%), Via dall’incubo sul Nove con 262.000 spettatori (1.6%).

Ascolti TV ieri 15 marzo 2023 nell'access prime time

Rai1 riprende la vetta negli ascolti TV ieri 15 marzo 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ottiene 4.114.000 spettatori con il 20.1% di share. Soliti Ignoti – Il Ritorno arriva a 4.347.000 spettatori con il 21.2% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.534.000 spettatori (17.4%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.345.000 spettatori (6.5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.527.000 spettatori (7.4%), Stasera Italia su Rete 4 con 862.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 730.000 spettatori (3.6%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.490.000 spettatori (7.2%).