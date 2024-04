Ascolti tv, Moreno batte Berlinguer. Roma-Milan in gol su Rete 4

Ascolti tv ieri 18 aprile 2024: scende anche Otto e Mezzo a 1.5 milioni di spettatori per il 7,1% di share

Rai1 con Cinque Minuti arriva a 4.520.000 spettatori (22.6%) per gli ascolti tv ieri 18 aprile 2024 per l'access prime time. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.424.000 spettatori (15.7%), TG2 Post con 816.000 spettatori (3.7%), NCIS – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.395.000 spettatori (6.5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.177.000 spettatori (5.7%) e Un Posto al Sole con 1.712.000 spettatori (7.8%).

Prima di Domani su Rete 4 con 727.000 spettatori (3.4%). Nella precedente puntata Bianca Berlinguer aveva ottenuto 743.000 spettatori (3.6%). Otto e Mezzo su La7 con 1.532.000 spettatori (7.1%). Il mercoledì Lilli Gruber aveva chiuso con 1.638.000 spettatori (8%).

I talk risentono dell'attesa per la partita di Europa League Roma-Milan. L'incontro, trasmesso in chiaro da Rai1 dalle 21.00, è stato il programma più visto in prima serata (4.920.000 spettatori, 23.8% di share) superando ampiamente sia Dritto e Rovescio (912.000 spettatori, 6.1%) che Piazzapulita (656.000 spettatori, 4.6%), che seguono rispettivamente Prima di Domani e Otto e Mezzo.