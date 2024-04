Ascolti tv, Del Debbio con Calenda sfonda il 6%. Formigli resta dietro

Ascolti tv ieri 18 aprile 2024: Piazzapulita invece cala a 656mila spettatori per il 4,6% di share

Rai1 stravince negli ascolti tv con il ritorno dei quarti di finale di Europa League Roma-Milan, che ha incollato al video 4.920.000 spettatori pari al 23.8% di share. Segue L'isola dei Famosi su Canale 5 con 2.343.000 spettatori per il 17.3% di share. Sul gradino più basso del podio abbiamo Splendida cornice su Rai3 con 1.086.000 spettatori per il 6.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 18 aprile 2024 per le altre reti: Vicino all'orizzonte su Rai2 con 1.153.000 spettatori (6%), The King's Man - Le origini su Italia 1 con 953.000 spettatori (5.4%), Dritto e rovescio su Rete 4 con ospite il leader di Azione, Carlo Calenda, arriva a 912.000 spettatori (6.1%). Nella precedente puntata Paolo Del Debbio aveva chiuso con 851.000 spettatori (5.8%). Piazzapulita su La7 con 656.000 spettatori (4.6%). La scorsa settimana Corrado Formigli aveva ottenuto 714.000 spettatori (4.9%). Black or White su TV8 con 293.000 spettatori (1.6%), Only Fun Comico Show sul Nove con 621.000 spettatori (3.3%).