Ascolti tv, Sottile cresce ma perde con Augias. Canale 5 batte Rai1

Ascolti tv ieri 18 dicembre 2023: Farwest sale a 689mila spettatori per il 4,2% di share

Rai1 vince negli ascolti tv del lunedì con Napoli Milionaria!, che ha incollato al video 3.779.000 spettatori pari al 22% di share. Segue Canale 5 con Io canto generation, che ha divertito 2.854.000 spettatori con il 20% di share. Terzo posto per La Torre di Babele su La7 con 993.000 spettatori (5.1%). Lo scorso lunedì Corrado Augias aveva ottenuto 1.058.000 spettatori (5.5%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 18 dicembre 2023 per le altre reti: Raiduo con Ale & Franz su Rai2 con 911.000 spettatori (5%), Farwest su Rai3 con 689.000 spettatori (4.2%). Settimana scorsa Salvo Sottile era arrivato a 628.000 spettatori (3.8%). Die Hard - Trappola di Cristallo su Italia 1 con 789.000 spettatori (4.8%), Quarta repubblica su Rete 4 con 652.000 spettatori (4.6%). Nella precedente puntata Nicola Porro aveva chiuso con 634.000 spettatori (4.4%). Come in una favola su TV8 con 365.000 spettatori (2%), Il contadino cerca moglie sul Nove con 668.000 spettatori (3.5%).