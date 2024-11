Ascolti tv, Diletta Leotta crolla: La Talpa a picco. Giletti-Porro ko con Boss in incognito (replica). GialappaShow boom

Ascolti tv ieri 18 novembre 2024: L'amica geniale vince, Talpa e Diletta Leotta giù

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv con la seconda puntata de L’Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta, che ha appassionato 3.419.000 spettatori pari al 19.7% di share. Seconda posizione per La Talpa su Canale 5, che nella terza puntata scivola a 1.572.000 spettatori per il 10.6% di share. La scorsa settimana Diletta Leotta aveva incollato al video 1.917.000 spettatori con uno (12.5%).

Ascolti tv, Quarta Repubblica cala, GialappaShow boom su Tv8

Quarta Repubblica su Rete 4 con 674.000 spettatori (4.8%). Lo scorso lunedì Nicola Porro aveva raggiunto 714.000 spettatori (5%). Lo Stato delle Cose su Rai3 fa un piccolo passo avanti con 785.000 spettatori (4.9%). La scorsa settimana Massimo Giletti aveva interessato 762.000 spettatori (4.7%). Entrambi i talk vengono quindi superati dalla replica di Boss in Incognito su Rai2 con 1.126.000 spettatori (6.8%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 18 novembre 2024 per le altre reti: Scontro tra Titani su Italia 1 con 965.000 spettatori (5.6%), La Torre di Babele su La7 con 1.050.000 spettatori (5.5%), Little Big Italy sul Nove con 394.000 spettatori (2.2%). GialappaShow su TV8 con la co-conduzione di Noemi sale a 988.000 spettatori (5.8%). Lo show comico nella puntata precedente aveva chiuso con 845.000 spettatori (4.9%).