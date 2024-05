Ascolti tv, Ranucci vola senza Fazio. Report supera il 10% di share

Ascolti tv ieri 19 maggio 2024: sale anche Zona Bianca a 598mila spettatori per il 4,5% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv della domenica con la replica di L'Isola dei Famosi, che arriva a 1.972.000 spettatori pari al 16.2% di share. Rai1 con le repliche di Makari segue con 2.348.000 spettatori pari al 14.7% di share. Report su Rai3 si piazza al terzo posto con 1.782.000 spettatori con il 10.2% di share. La scorsa settimana Sigfrido Ranucci aveva chiuso con 1.556.000 spettatori (8.5%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 19 maggio 2024 per le altre reti: 911 su Rai2 con 746.000 spettatori (4%), Jack Ryan - L'iniziazione su Italia 1 con 1.094.000 spettatori (6.8%), Zona Bianca su Rete 4 con 598.000 spettatori (4.5%). Nella precedente puntata Giuseppe Brindisi aveva raggiunto 538.000 spettatori (3.9%). L'Uomo della Pioggia su La7 con 455.000 spettatori (2.9%), MasterChef Italia su TV8 con 414.000 spettatori (2.9%), Che tempo che fa - Best of sul Nove con 618.000 spettatori (3.5%).