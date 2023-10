Ascolti tv, Merlino risale ma annaspa. Pomeriggio 5 arriva al 16% di share

Ascolti tv ieri 19 ottobre 2023: anche La Vita in Diretta risale fino a 1.98 milioni di spettatori per il 19,6% di share

Non è stata una settimana particolarmente positiva per Pomeriggio Cinque ma Myrta Merlino può tirare un leggero sospiro di sollievo negli ascolti tv ieri 19 ottobre 2023. Il programma di Canale 5 infatti risale a 1.363.000 spettatori (16%) nella prima parte e 1.375.000 spettatori (14%) nella seconda parte (I Saluti a 1.326.000 e il 12.1%). Il mercoledì Pomeriggio Cinque aveva raggiunto 1.245.000 spettatori (14.4%) nella prima parte e 1.226.000 spettatori (12.5%) nella seconda parte (I Saluti a 1.239.000 e l’11.4%).

Anche La Vita in Diretta torna a risalire con 1.623.000 spettatori (19.2%) nella presentazione e 1.983.000 spettatori (19.6%) nel programma. Il mercoledì invece aveva raggiunto 1.594.000 spettatori (18.5%) nella presentazione e 1.928.000 spettatori (19.3%) nel programma.

Merlino non sembra comunque preoccupata per gli ascolti tv di Pomeriggio Cinque e anzi sembra molto convinta delle sue possibilità. La conduttrice infatti si è recata insieme al compagno Marco Tardelli all'evento "Tennis and Friends" al Foro Italico e ha documentato il tutto con un post su Instagram in cui sembra proprio riferirsi alla sua esperienza a Canale 5.

"La vita, come il tennis, è questione di tempi. - scrive Merlino - Se arrivi in tempo sulla palla, questa approda facilmente nell’altra metà campo, ma se sei in ritardo tutti i tuoi sogni si incaglieranno in una semplice rete…".