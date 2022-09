Ascolti TV ieri 19 settembre 2022: il GF Vip 7 inizia bene ma chiude secondo

Ascolti TV ieri 19 settembre 2022: la prima puntata del GF VIP chiude dietro Lolita Lobosco ma migliora rispetto all'anno scorso

Rai1 vince la sfida con Canale 5 negli ascolti TV, anche se di poco considerando la sovrapposizione dei programmi. Le repliche di Lolita Lobosco sono state viste da 3.374.000 spettatori pari al 20.42%. La prima puntata del Grande Fratello VIP 7 (in onda dalle 21:44 all’1:21) raggiunge invece 2.636.000 spettatori pari al 21.73% di share. La scorsa edizione del reality aveva debuttato con 2.860.000 spettatori pari al 20.7% di share. Terzo posto per Taken 3 – L’ora della verità su Italia 1 con 1.312.000 spettatori pari al 7.44% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 19 settembre 2022 per le altre reti: I Mercenari su Rai2 con 807.000 spettatori (4.31%), le Tribune Elettorali su Rai3 con 457.000 spettatori (2.25%) con Fratelli d’Italia, 313.000 spettatori (1.64%) con Impegno Civico, 297.000 spettatori (1.71%) con Forza Italia, Quarta Repubblica su Rete 4 con 850.000 spettatori (6.1%), Atlantide Speciale: Elisabetta Segreta su La7 con 778.000 spettatori (4.53%) nel primo episodio, Gomorra – La Serie su TV8 con 290.000 spettatori (1.6%), Little Big Italy sul Nove con 468.000 spettatori(2.5%).

Ascolti TV ieri 19 settembre 2022 nell'access prime time

Rai1 mantiene la vetta anche negli ascolti TV ieri 19 settembre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che raccoglie 4.377.000 spettatori con il 21.29%. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 3.590.000 spettatori (17.49%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.210.000 spettatori (5.9%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.468.000 spettatori (7.26%) e Un Posto al Sole con 1.523.000 spettatori (7.37%), Stasera Italia su Rete 4 con 981.000 spettatori (4.85%) nella prima parte e 993.000 spettatori (4.8%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.630.000 spettatori (7.9%).