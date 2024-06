Ascolti tv, il premier Rama risponde a Ranucci. Report arriva al 9,5% di share

Ascolti tv ieri 2 giugno 2024: Report chiude a 1.67 milioni di spettatori per il 9,5% di share

L'Isola dei Famosi su Canale 5, che ha raggiunto la fase della semifinale, festeggia la Repubblica italiana con 2.013.000 spettatori pari al 16.9% di share. Segue Evviva! su Rai1 condotto da Gianni Morandi con 2.679.000 spettatori pari al 15.8% di share. Report su Rai3 si piazza al terzo posto con l'intervista in esclusiva al Primo Ministro dell'Albania, Edi Rama, dopo l'inchiesta sull'accordo per la gestione dei migranti tra Italia e il suo Paese e un approfondimento sul caso di Giulio Regeni. Il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci arriva a 1.678.000 spettatori (9.5%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 2 giugno 2024 per le altre reti: Delitti in Paradiso su Rai2 con 993.000 spettatori (5.5%), Chiedimi se sono felice su Italia 1 con 1.041.000 spettatori (6.3%), Zona Bianca su Rete 4 con 552.000 spettatori (4.2%). Cani sciolti su TV8 con 414.000 spettatori (2.5%), La Torre di Babele su La7 con 675 .000 spettatori (3.9%), Che tempo che fa - Best of sul Nove con 353.000 spettatori (2%).