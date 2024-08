Ascolti tv, Brindisi supera il 7% con il vaiolo delle scimmie. Maggioni cresce ma si ferma al 3,2%

Ascolti tv ieri 21 agosto 2024: Zona Bianca cresce a 778mila spettatori per il 7,4% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv del mercoledì con La Ricetta del Delitto Perfetto, che ha interessato 1.681.000 spettatori pari al 13.4% di share. Segue poi Canale 5 con Sogno Olimpico, il film ispirato alla nazionale spagnola di pallanuoto di Barcellona 1992 che ha incollato al video 1.111.000 spettatori con il 10% di share. Chicago Med su Italia 1 ottiene la terza posizione con 919.000 ascoltatori pari al 7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 21 agosto 2024 per le altre reti: Squadra Speciale Cobra 11 su Rai2 con 733.000 spettatori (5.8%), NewsRoom su Rai3 con 416.000 spettatori (3.2%). La scorsa settimana Monica Maggioni aveva chiuso con 257.000 spettatori (2.2%). Zona Bianca su Rete 4 con un approfondimento sul vaiolo delle scimmie arriva a un a.m. di 778.000 spettatori (7.4%). Nella precedente puntata Giuseppe Brindisi aveva raggiunto 601.000 spettatori (6.2%). Le Confessioni del Diavolo su La7 con 334.000 spettatori (3.2%),