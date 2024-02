Ascolti tv, Sciarelli scivola sotto l'11%. Giordano invece si conferma

Ascolti tv ieri 21 febbraio 2024: Fuori dal Coro resta stabile a 745mila spettatori per il 5,3% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv del mercoledì con il Grande Fratello su Canale 5, che ha interessato 2.218.000 spettatori con il 17.5% di share. Segue poi Rai1 con il documentario Perché Sanremo è Sanremo?, che ha incollato al video 1.607.000 spettatori pari all’11.8% di share. Terzo posto per Chi l'ha visto? su Rai3 con 1.707.000 spettatori pari al 10.6% di share. Nella precedente puntata Federica Sciarelli aveva raggiunto 1.809.000 spettatori (11.1%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 21 febbraio 2024 per le altre reti: Mare fuori su Rai2 con 1.198.000 spettatori (7.2%), Taken - la vendetta su Italia 1 con 1.414.000 spettatori (7.6%), Fuori dal coro su Rete 4 con 745.000 spettatori (5.3%). La scorsa settimana Mario Giordano aveva chiuso con 756.000 spettatori (5.4%). La replica di Una giornata particolare - La Violenza su Artemisia Gentileschi su La7 con 859.000 spettatori (4.9%), Italia's Got Talent su TV8 con 619.000 spettatori (3.6%), Colpevole d'innocenza sul Nove con 434.000 spettatori (2.5%).