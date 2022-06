Ascolti TV ieri 22 giugno 2022: vince Chi l'ha visto, Controcorrente cresce

Ascolti TV ieri 22 giugno 2022: il talk di Rete 4 chiude il mercoledì sera con 699mila spettatori e il 6% di share

Rai3 domina negli ascolti TV con Chi l'ha visto, che ha incollato allo schermo 1.862.000 spettatori pari al 13.6% di share. Seconda posizione per Rai1 con il film Al posto tuo, che ha intrattenuto 1.979.000 pari al 12.7% di share. Sul gradino più basso del podio si piazza la fiction L’Ora – Inchiostro contro piombo su Italia 1 con 1.318.000 spettatori pari al 9.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 22 giugno 2022 per le altre reti: Kalipè, il viaggio "a passo lento e corto" su Rai2 con 770.000 spettatori (5.2%), Controcorrente su Rete 4 con 699.000 spettatori (6%), Chicago Fire su Italia 1 con 1.131.000 spettatori (7.9%), Atlantide, le storie di uomini e mondi su La7 con 387.000 spettatori (3.6%), Chi vuole sposare mia mamma? su TV 8 con 409.000 spettatori (2,7%), Stand Up – Comici in prova sul Nove con 164.000 spettatori (1%).

Ascolti TV ieri 22 giugno 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende la vetta degli ascolti TV ieri 22 giugno 2022 nell'access prime time con Techetechetè, visto da 2.980.000 spettatori con il 17.6%. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.635.000 spettatori (15.5%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.349.000 spettatori (8%), Generazione Bellezza su Rai3 con 840.000 spettatori (5.2%) e Un Posto al Sole da 1.476.000 spettatori (8.6%), Controcorrente su Rete 4 con 804.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 946.000 spettatori (5.5%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.401.000 spettatori (8.3%).