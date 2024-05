Ascolti tv, il caso dell'influencer non basta. Pomeriggio 5 in discesa

Ascolti tv ieri 22 maggio 2024: La Vita in Diretta invece sale a oltre 2 milioni di spettatori per il 21,4% di share

La Vita in Diretta cresce neglia ascolti tv ieri 22 maggio 2024 a 1.595.000 spettatori (17.9%) nella presentazione e 2.038.000 spettatori (21.4%) nel programma. Alberto Matano su Rai1 il martedì aveva chiuso con 1.386.000 spettatori (15.3%) nella presentazione e 1.881.000 spettatori (20.7%) nel programma.

Pomeriggio Cinque invece registra un lieve calo a 1.205.000 spettatori (13.5%) nella prima parte e 1.344.000 spettatori (14.5%) nella seconda parte (I Saluti a 1.436.000 e il 14.3%). In questa puntata si sono approfonditi casi di stretta attualità come quello dell'influencer Siu finita in coma dopo un incidente sospetto. Nella precedente puntata Myrta Merlino aveva raggiunto 1.313.000 spettatori (14.6%) nella prima parte e 1.320.000 spettatori (14.9%) nella seconda parte (I Saluti a 1.339.000 e il 13.8%).