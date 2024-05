Ascolti tv, Mieli e Sorvino non bastano. Chiambretti scende sotto il 3%

Ascolti tv ieri 21 maggio 2024: Chiambretti ha ospitato tra gli altri Paolo Mieli e il premio Oscar Mira Sorvino

Ieri è andata in onda la seconda puntata di Donne sull'orlo di una crisi di nervi, il nuovo programma di Rai3 che segna il ritorno a Viale Mazzini di Piero Chiambretti. Tra gli ospiti di questa puntata: il premio Oscar Mira Sorvino, Leo Gassmann e Paolo Mieli. Il cast è invece composto da Fabrizio Moretti (mercante d’arte che sostituisce Costantino della Gherardesca), Francesca Barra, Edoardo Camurri, Rosalia Porcaro, Grazia Sambruna, Melanie Francesca, Maurizio Mannoni e Giorgio dell’Arti.

Putroppo per Chiambretti la situazione in termini di ascolti tv non è megliorata rispetto a un esordio non proprio da fuochi d'artificio. Donne sull'orlo di una crisi di nervi cala infatti a 481.000 spettatori per il 2.8% di share. Nella prima puntata Piero Chiambretti aveva invece raggiunto 608.000 spettatori (3.7%).