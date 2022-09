Ascolti TV ieri 22 settembre 2022: Stravince il GF VIP, PiazzaPulita 1° talk

Ascolti TV ieri 22 settembre 2022: il talk condotto da Formigli chiude con 879mila spettatori e il 6,6% di share

Canale 5 stravince negli ascolti TV di giovedì con il Grande Fratello VIP, che ha intrattenuto 2.266.000 spettatori pari al 19.5% di share. Molto più staccata Rai1 con Porta a Porta – Politiche ‘22, seguita da 1.526.000 spettatori pari al 9.6% di share. Terza posizione per l'ultima puntata di Nudi per la Vita su Rai2 con 1.198.000 spettatori pari al 6.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 22 settembre 2022 per le altre reti: Max Angioni: Miracolato su Italia 1 con 932.000 spettatori (6.1%), Criminali come Noi su Rai3 con 753.000 spettatori (4.3%), Dritto e Rovescio totalizza su Rete 4 con un a.m. di 767.000 spettatori (5.7%), PiazzaPulita su La7 con 879.000 spettatori (6.6%), Francia-Austria di Conference League con 605.000 spettatori (3,1%) e Nemico Pubblico sul Nove con 429.000 spettatori (2.7%).

Ascolti TV ieri 22 settembre 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende la vetta negli ascolti TV ieri 22 settembre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che raggiunge 3.914.000 spettatori con il 19.4%. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 3.146.000 spettatori (15.7%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.140.000 spettatori (5.7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.378.000 spettatori (7%) e Un Posto al Sole con 1.558.000 spettatori (7.7%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.084.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 1.062.000 (5.2%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.375.000 spettatori (6.8%).