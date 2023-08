Ascolti tv, niente botto per Zona Bianca. Renzi e Vannacci non bastano

Ascolti tv ieri 23 agosto 2023: i Mondiali di Atletica sono il programma più visto con 1.84 milioni di spettatori per il 12% di share

Negli ascolti tv di mercoledì vince lo sport con i Mondiali di Atletica leggera 2023 di Budapest su Rai2, che hanno incollato al video 1.840.000 spettatori pari al 12% di share. Medaglia d'argento per la prima tv di Beyond Paradise su Canale 5 con 1.486.000 spettatori pari all’11.8% di share. Solo terzo posto per Rai1 con il film Press Play – La musica della nostra vita, che ha appassionato 1.631.000 spettatori pari all’11.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 23 agosto 2023 per le altre reti: Nel secolo breve su Rai3 con 510.000 spettatori (3.7%), Freedom Summer su Italia 1 con 572.000 spettatori (4.7%), Zona Bianca su Rete 4 con l'intervento in diretta di Vannacci sul libro che ha sconbussolato la politica ottiene 814.000 spettatori con (7.4%), Ipotesi di Reato su La7 con 427.000 spettatori (3.2%), la replica di Name that Tune – Indovina la Canzone su TV8 con 341.000 spettatori (2.9%), C’era una volta il West sul Nove con 256.000 spettatori (2.4%).