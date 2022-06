Ascolti TV ieri 23 giugno 2022: Don Matteo imbattibile, Del Debbio cresce

Ascolti TV ieri 23 giugno 2022: Dritto e Rovescio cresce con oltre 1 milione di spettatori e il 9,1% di share

Rai1 vince la sfida delle repliche con Canale 5. Don Matteo 12 negli ascolti TV di ieri sera conquista 2.387.000 spettatori pari al 16.5% di share. Scherzi a Parte si ferma invece a 1.799.000 spettatori pari al 13.7% di share. Dritto e Rovescio su Rete 4 si piazza al terzo posto con un a.m. di 1.050.000 spettatori e il 9.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 23 giugno 2022 per le altre reti: Copperman su Rai2 con 700.000 spettatori (4.7%), FBI: Most Wanted su Italia 1 con 1.132.000 spettatori (7.3%), D’Annunzio – L’Uomo che Inventò se stesso su Rai3 con 540.000 spettatori (3.5%), Speciale TGLa7 – Diario di Guerra su La7 con 548.000 spettatori (4.2%), Antonino Chef Academy su TV8 con 235.000 spettatori (1,6%) e La Dura Verità sul Nove con 380.000 spettatori (2.6%).

Ascolti TV ieri 23 giugno 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 23 giugno 2022 nell'access prime time con Techetechetè, seguito da 3.081.000 spettatori con il 18.5%. Seguono poi Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.771.000 spettatori (16.6%), NCIS su Italia 1 con 1.200.000 spettatori (7.2%), Generazione Bellezza su Rai3 con 814.000 spettatori (5.1%) e Un Posto al Sole con 1.405.000 spettatori (8.3%), Controcorrente su Rete 4 con 821.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 937.000 (5.6%) nella seconda e Otto e Mezzo su La7 con 1.264.000 spettatori (7.6%).