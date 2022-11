Ascolti TV ieri 23 novembre 2022: la Gentili continua a crescere

Ascolti TV ieri 23 novembre 2022: il talk di Rete 4 chiude con 687.000 telespettatori e il 4.9% di share

Rai1 resta prima negli ascolti TV grazie ai Mondiali 2022. La partita Belgio-Canada ha appassionato 5.095.000 spettatori pari al 24% di share. Il Circolo dei Mondiali ottiene 1.736.000 spettatori con il 9.7% di share. La terza e ultima puntata di Zelig su Canale 5 si piazza al secondo posto con 2.669.000 spettatori pari al 19.3% di share. Chi l’ha Visto? su Rai3 è medaglia di bronzo con 2.107.000 spettatori e il 12.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 23 novembre 2022 per le altre reti: La Perla di Ruby su Rai2 con 1.135.000 spettatori (5.9%), Scontro tra Titani su Italia 1 con 790.000 spettatori (4.3%), Controcorrente su Rete 4 con un a.m. di 687.000 telespettatori (4.9%), Atlantide – Chi ha Ucciso Marilyn? su La7 con 309.000 spettatori (2.6%), X Factor su TV8 con 362.000 spettatori (2.4%) e Via dall’Incubo sul Nove con 471.000 spettatori (2.8%).

Ascolti TV ieri 23 novembre 2022 nell'access prime time

Canale 5 negli ascolti TV ieri 23 novembre 2022 nell'access prime time con Striscia la Notizia registra una media di 3.980.000 spettatori e il 18.3% di share. Seguono sulle altre reti: NCIS su Italia 1 con 1.226.000 spettatori (5.6%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.518.000 spettatori (7%), Stasera Italia su Rete 4 con 945.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 991.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte e Otto e Mezzo su La7 con 1.800.000 spettatori (8.2%).