Ascolti TV ieri 24 maggio 2023: Don Camillo, stessi numeri di Controcorrente

Ascolti TV ieri 24 maggio 2023: Chi l'ha visto? chiude con 1.98 milioni di spettatori per l'11,1% di share

Canale 5 stravince negli ascolti TV del mercoledì con la finale di Coppa Italia, Fiorentina-Inter. Il match è stato visto da 6.997.000 spettatori pari al 33.3% di share. Secondo posto per Rai1 con Il Diritto di Contare, che ha interessato 2.056.000 spettatori pari all’11.3%. Rai3 si piazza dietro a brevissima distanza con Chi l’ha Visto?, che ha appasionato 1.984.000 spettatori pari all’11.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 24 maggio 2023 per le altre reti: The Good Doctor 6 su Rai2 con 958.000 spettatori (4.7% di share), Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare su Italia 1 con 881.000 spettatori (5%), Don Camillo e l’onorevole Peppone su Rete 4 con 1.056.000 spettatori (5.7%). Settimana scorsa Controcorrente era arrivato a 836.000 spettatori con il 5.9% di share. Speciale Atlantide – 1993-2023. Dietro le stragi di mafia: talpe, complici e vuoti a perdere su La7 con 584.000 spettatori (3.8%), Amore a 5 Stelle su TV8 con 537.000 spettatori (2.8%), doppio episodio in replica di Little Big Italy sul Nove con 313.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV ieri 24 maggio 2023 nell'access prime time

Rai1 è al primo posto negli ascolti TV ieri 24 maggio 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ha interessato 4.260.000 spettatori con il 22.3% di share. Affari Tuoi arriva a 4.431.000 spettatori con il 20.7% di share. Seguono sulle altre reti: Striscina la Notizina su Canale 5 con 3.572.000 spettatori (18.9%), NCIS su Italia 1 con 1.319.000 spettatori (6.4%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.293.000 spettatori (6.6%), Stasera Italia su Rete 4 con 810.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 683.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.399.000 spettatori (6.7%).