Ascolti TV ieri 25 agosto 2022: Dritto e Rovescio torna e travolge In Onda

Ascolti TV ieri 25 agosto 2022: il talk di Del Debbio rientra con oltre un milione di spettatori per l'8,9% di share

Rai1 è la prima rete per ascolti TV del giovedì con il film Purché finisca bene – Piccoli segreti, grandi bugie, che ha divertito 2.129.000 spettatori pari al 15.9% di share. Grand Hotel – Intrighi e Passioni su Canale 5 si piazza secondo con 1.541.000 spettatori per il 13.6% di share. Dritto e Rovescio ritorna su Rete 4 col botto con un a.m. di 1.028.000 spettatori pari all'8.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 25 agosto 2022 per le altre reti: Tg2 Post su Rai2 con 518.000 spettatori (3.7%), FBI: Most Wanted su Italia 1 con 960.000 spettatori (6.8%), La Grande Storia su Rai3 con 607.000 spettatori (4.4%), In Onda – Prima Serata su La7 con 547.000 spettatori (4%), Ci vediamo domani su TV8 con 260.000 spettatori (2%) e Ip Man 3 sul Nove con 418.000 spettatori (3.1%).

Ascolti TV ieri 25 agosto 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma negli ascolti TV ieri 25 agosto 2022 nell'access prime time con Techetechetè, visto da 2.943.000 spettatori con il 19.3% di share. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.576.000 spettatori (16.9%), N.C.I.S. New Orleans su Italia 1 con 829.000 spettatori (5.4%), La Gioia della Musica su Rai3 con 433.000 spettatori (2.9%) e Il Santone da 375.000 spettatori (2.4%), Controcorrente su Rete 4 con 747.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 916.000 spettatori (6%) nella seconda e In Onda su La7 con 935.000 spettatori (6.1%).