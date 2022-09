Ascolti TV ieri 25 settembre 2022: Quarta Repubblica è il primo talk

Ascolti TV ieri 25 settembre 2022: il programma condotto da Porro chiude con 945mila spettatori e il 7,6% di share

Rai1 si conferma al primo posto negli ascolti TV della domenica con Soliti Ignoti - Il Ritorno (dalle 20.45 alle 22.26), che ha intrattenuto 4.393.000 spettatori pari al 22.4% di share. Scherzi a Parte su Canale 5 (dalle 21.45 alle 24.41) con 1.684.000 spettatori pari all’11.2% di share è medaglia d'argento. Al terzo posto si piazza lo Speciale Quarta Repubblica – Vincitori e Vinti su Rete 4 con 945.000 spettatori pari al 7.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 25 settembre 2022 per le altre reti: NCIS Los Angeles su Rai 2 con 907.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio e 923.000 (4.8%) nel secondo e di 734.000 (4.3%) nel terzo, Skyscraper su Italia 1 con 1.251.000 spettatori (6.7%), Il Colpo del Leone su Rai3 con 743.000 spettatori (3.8%), In Onda Prima Serata su La7 con 1.219.000 spettatori (6,2%), Olanda-Belgio di Nations League con 568.000 spettatori (2.9%) e Vuoti a Perdere sul Nove con 356.000 spettatori (2%).

Ascolti TV ieri 25 settembre 2022 nell'access prime time

Paperissima Sprint su Canale 5 per gli ascolti TV ieri 25 settembre 2022 nell'access prime time chiude con 2.863.000 spettatori (14.5%). Seguono poi sulle altre reti: NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.055.000 spettatori (5.4%), Controcorrente su Rete 4 con 1.112.000 spettatori nella prima parte (5.8%) e a 1.235.000 (6.3%) nella seconda, Illuminate su Rai3 con 709.000 spettatori (3.7%), In Onda su La7 con 1.295.000 spettatori (6,6%).