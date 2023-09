Ascolti tv, Panicucci parte meglio dell'anno scorso con Mattino Cinque

Ascolti tv ieri 25 settembre 2023: Federica Panicucci inizia meglio del 2022 e allontana le voci su Branchetti

Federica Panicucci in compagnia di Francesco Vecchi è ripartita ieri con una nuova edizione di Mattino Cinque News, la sedicesima sotto la sua conduzione. "Per me è talmente un privilegio aprire il palinsesto del mattino di Canale 5 entrando nella case degli italiani che il peso non lo sento. Quando c’è la passione passa tutto in secondo piano", aveva dichiarato la Panicucci in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

"La formula resta invariata, da noi il pubblico è abituato a trovare notizie e approfondimenti di vario genere", aveva detto la conduttrice alla vigilia dell'esordio e la scelta sembra averla premiata. Mattino Cinque News ha infatti raggiunto 924.000 spettatori (21.2%) nella prima parte e 807.000 spettatori (20.3%) nella seconda parte. I numeri sono quindi più alti rispetto alla prima puntata della scorsa edizione. Il programma nel 2022 aveva infatti iniziato con 867.000 spettatori (20.62%) nella prima parte e 820.000 spettatori (20.82%) nella seconda parte.