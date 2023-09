Mattino 5, Simona Branchetti ruba il posto a Federica Panicucci? Giambruno spinge per la promozione

Mattino 5, Simona Branchetti insidia Federica Panicucci. Il compagno di Giorgia Meloni spinge la "collega amica"

Non solo Pomeriggio 5. Simona Branchetti, giornalista del Tg5, si trova attualmente al centro dei riflettori di casa Mediaset. Sono molte, infatti, le indiscrezioni che la vedrebbero in pole position per sostituire la nuova arrivata Myrta Merlino, a causa di un inizio non all’altezza delle aspettative di Pomeriggio 5.

Ma non è tutto. Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni e conduttore di Diario del giorno, rubrica a cura del Tg4, starebbe cercando in tutti i modi di far ottenere una promozione alla giornalista. L’obiettivo sarebbe quello di vederla alla conduzione di Mattino 5, programma attualmente guidato da Federica Panicucci.

Nel dettaglio, come riporta Libero, il "first gentleman" della premier Giorgia Meloni vedrebbe la presentatrice di Mattino Cinque News, il programma con cui Mediaset ha deciso di sostituire Mattino 5 per l’intera estate, meriterebbe la conduzione della trasmissione affidata da anni a Federica Panicucci. Di recente, la telegiornalista ha annunciato che il format da lei guidato terminerà oltre la data di chiusura prevista inizialmente: l’ultima puntata verrà infatti trasmessa venerdì 22 settembre 2023 e ciò significa che Francesco Vecchi e la Panicucci dovranno attendere ancora un po’ prima di tornare in televisione.

Qualcosa bolle in pentola, verrebbe da pensare. Viste le ultime news al riguardo, non è da escludere un ulteriore cambio di rotta da parte dei dirigenti Mediaset che potrebbe mettere in discussione la presenza dei due volti noti di Mattino 5 sulla rete principale nel corso della prossima stagione televisiva.

A rilanciare l'indiscrezione è anche Dagospia: "Nei corridoi delle sedi Mediaset di Cologno Monzese e del Centro Palatino a Roma non si parla d’altro! Argomento di conversazione è il grande feeling professionale che è nato tra i due colleghi". Non è un pettegolezzo che Giambruno stia cercando, con molta discrezione e per quanto gli è possibile, di supportare una promozione della collega alla conduzione di Mattino 5 a partire dal prossimo anno, in sostituzione di Federica Panicucci".