Ascolti tv, Myrta Merlino già silurata? Pier Silvio senza pietà. Simona Branchetti verso Pomeriggio 5

Pomeriggio 5, Myrta Merlino rischia: pesa il distacco di ascolti tv con Alberto Matano e "La vita in diretta"

Myrta Merlino non se la sta vivendo molto bene a Mediaset. L’ex conduttrice dell’Aria che Tira, in onda su La7, era vista come la sostituta perfetta di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ma qualcosa deve essere andato storto… La conduttrice, infatti, a pochi giorni dall’inizio della sua nuova avventura, ha già incassato numerose critiche.

Ascolti tv, Myrta Merlino battuta da Matano e la "sua" Vita in diretta

Inoltre, i dati d’ascolto parlano chiaro. Alberto Matano, in onda nello stesso orario con La vita in diretta, ha superato di gran lunga il suo diretto competitor in termini di share e telespettatori. Ed è proprio su questa base che il quotidiano Il Foglio ha lanciato un’indiscrezione bomba sul futuro di Myrta Merlino. Secondo le indiscrezioni, Pier Silvio Berlusconi, numero uno di Mediaset, starebbe già pensando di sostituire la conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Simona Branchetti in pole position, da Mattino 5 News a Pomeriggio 5

Il nome emerso, per ora, è quello di Simona Branchetti. Voolto storico di Mediaset e attualmente alla guida di Mattino Cinque News, potrebbe prendere il posto della giornalista alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Un colpo di scena, questo, che potrebbe stravolgere i palinsesti del Biscione.