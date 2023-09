Ascolti tv GF, la linea "soft" di Pier Silvio non convince. Signorini sbotta: "Mica siamo tutti palestrati"

Ascolti tv, il Grande Fratello cala al 16% di share venerdì scorso e Mediaset lo anticipa al giovedì

Nervi tesi in casa Mediaset tra Pier Silvio Berlusconi e Alfonso Signorini. Il numero uno del Biscione ha avviato una battaglia contro il trash che ha cambiato radicalmente il format del Grande Fratello, partendo dai commentatori fino alla scelta dei concorrenti. La cosa al momento non sembra aver avuto ripercussioni positive sugli ascolti tv e pare proprio che la nuova linea non sia stata accolta con favore dal conduttore.

Come riporta Libero, Alfonso Signorini ha mandato una frecciatina a Pier Silvio rispondendo su Chi alla lettera di un fan che si lamentava di fare molta fatica a rispecchiarsi nei nuovi ospiti della Casa: "Che mondo strano - scrive il telespettatore - Pier Silvio Berlusconi ha voluto moralizzare il GF, ma non ha indicato che non siamo, per nascita o aiutino, tutti palestrati; noi non abbiamo i dorsali scolpiti e le tette inamidate. Perfino i personaggi presi dalla strada nel GF hanno gli addominali cesellati: come il bidello Giuseppe Garibaldi. Mediaset, da tempo, ci comunica come l’aspetto fisico, l’estetica sia un biglietto da visita essenziale”.

L'uomo poi fa il confronto con Federica Sciarelli, presentatrice di Chi l'ha visto? su Rai3: "La sua figura è anni luce lontana da quelle donne tutte silicone che Mediaset – e non solo – ci propina. Eppure era bella, rassicurante, ma soprattutto professionale: era la sua storia, non il suo fisico, a parlare per lei".

Signorini ha risposto così: "Concettualmente non posso non essere d’accordo con lei. Nei miei programmi, però, non ho mai guardato all’aspetto estetico delle persone: a colpirmi è stata sempre la loro personalità. Naturalmente le parlo solo dei concorrenti che mi vengono proposti. La selezione la fanno altri".