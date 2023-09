Ascolti tv, tonfo del Grande Fratello: sprofonda lo share. Guai per Signorini

Ascolti tv, crolla il Grande Fratello

Brutte notizie per il Grande Fratello. Ieri sera, venerdì 15 settembre, la seconda puntata dello show di Canale 5 ha registrato il 16% di share per circa 2 milioni di spettatori. Un risultato non negativo di per sé, ma che comparato al primo appuntamento del programma evidenzia un crollo significativo.

Lunedì 11 settembre, infatti, la trasmissione condotto da Alfonso Signorini aveva registrato l’ottimo risultato di 2,9 milioni di spettatori con il 23,01% di share. Complice del boom, forse, la curiosità data dall’inizio della nuova stagione.

Ma tornando a ieri sera, il dato non ha sicuramente fatto piacere all’Amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, il quale ha voluto personalmente intervenire sul programma di Canale 5 cercando di donargli più serietà e allontanandolo così dal “trash”.