Ascolti tv, flop per il GF di Signorini. Mediaset stufa cambia programmazione

Ascolti tv ieri 18 settembre 2023: i numeri registrati dal reality hanno costretto Mediaset ad anticipare la programmazione dal venerdì al giovedì

Rai1 vince a sorpresa negli ascolti tv della prima serata di lunedì la replica de Il Commissario Montalbano, che ha appassionato 3.210.000 spettatori pari al 19.6% di share. Canale 5 segue con il Grande Fratello, che ottiene 2.199.000 spettatori con il 18% di share. Il reality all'esordio aveva raggiunto 2.994.000 spettatori pari al 23.01% di share ma nella seconda puntata era sceso a 2.008.000 spettatori con uno share del 16.1%.

Come riporta il sito davidemaggio.it, i bassi numeri registrati dal Grande Fratello hanno spinto Mediaset a cambiare la programmazione e anticipare la solita puntata del venerdì al giovedì a partire da questa settimana. Il reality quindi a partire dal 21 settembre 2023 sarà trasmesso lunedì e giovedì.

Al suo posto ci sarà La Voce Che Hai Dentro, fiction con Massimo Ranieri che si dovrà scontrare con l'agguerritissimo Tale e Quale Show che ripartirà questa settimana su Rai1. Il GF invece dovrà vedersela con il più "morbido" Ulisse – Il Piacere della Scoperta in attesa dell'arrivo delle fiction.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 18 settembre 2023 per le altre reti: Presa diretta su Rai3 con 1.043.000 spettatori (5.8%), la prima puntata di Fake Show – Diffidate delle Imitazioni su Rai2 con 722.000 spettatori (5.1%), I Mercenari 2 su Italia 1 con 1.237.000 spettatori (7.1%), Quarta Repubblica su Rete 4 con 679.000 spettatori (5.2%), Promised Land su La7 con 457.000 spettatori (2.7%), Attacco al potere – Olympus Has Fallen su TV8 con 407.000 spettatori (2.5%), Little Big Italy sul Nove con 513.000 spettatori (3%).