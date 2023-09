Rosy Chin, ecco chi è la chef cinese amica di Fedez e star del Grande Fratello

Chi è Rosy Chin, dal ristorante amato da Fedez al Grande Fratello

Sotto i riflettori per la sua partecipazione al Grande Fratello, Rosy Chin è tra i nomi più chiacchierati del momento. 37 anni, nata e cresciuta a Milano, proviene da famiglia di origini cinesi. Ha passato gran parte della sua vita dietro le cucine, giacché i suoi genitori sono ristoratori da decenni: pare, come riporta Gambero Rosso, che il padre Chung Hung sia stato uno dei cuochi a diffondere la buona cucina cinese a Milano.

Collaboratrice del sito specializzato in cucina GialloZafferano, è nota anche per la sua comparsa nella serie tv The Ferragnez con il suo ristorante Yokohama, frequentato da Fedez. Il cibo è stato croce e delizia: racconta di aver avuto, nel corso della sua vita, “60 chili di rabbia in più” (ormi persi), frutto della difficoltà di integrazione nella cultura italiana.

E sui social...

“Bacchette pronte! Chin Chin da Rosy Chin”. È questo lo slogan con cui apre tutte le sue videoricette su TikTok. La cucina non è solo asiatica, ma spazia anche in quella italiana. Ed è così che crea dei piatti in cui le culture orientali e occidentale si combinano benissimo. Come non menzionare i ravioli alla nduja che strizzano l’occhio alla Calabria, o quelli cinesi dal cuore romano o siciliano.

Ad oggi, Rosy Chin può contare su oltre 442 mila follower. Le sue non sono classiche ricette con indicazione precisa di ingredienti, dosi e procedimento, ma pure essendo indicati (anche se non sempre, o almeno dove serve), la performance e il risultato finale contano di più.

Ma cosa si mangia da Yokohama, il ristorante di Rosy Chin?

Come scrive Gambero Rosso, si chiama Yokohama il ristorante giapponese che Rosy Chin gestisce a Milano con il marito (anch’esso chef) Paolo La Quosta. Quello che propongono è una cucina giapponese, dove non manca il sushi, ma la contaminazione nostrana fa da fulcro delle preparazioni.