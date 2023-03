Ascolti TV ieri 26 marzo 2023: Giletti cresce e allunga su Brindisi

Ascolti TV ieri 26 marzo 2023: Zona Bianca arriva a 506mila spettatori per il 3,5% di share

Rai1 stravince negli ascolti TV della domenica sera con la partita Malta-Italia per le qualificazioni a Euro 2024, seguita da 6.468.000 di tifosi pari al 30.8% di share. Secondo posto per Lo Show dei Record su Canale 5 con 2.285.000 spettatori pari al 14.5% di share. Che Tempo Che Fa su Rai3 è medaglia di bronzo con 2.133.000 spettatori pari al 10.1% di share. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo arriva a 1.692.000 spettatori (12%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 26 marzo 2023 per le altre reti: Blue Bloods su Rai2 con 1.042.000 spettatori (5.3%), Le Iene Presentano Inside su Italia 1 con 920.000 spettatori (5.3%), Zona Bianca su Rete 4 con 506.000 spettatori (3.5%), Non è l’Arena su La7 con 867.000 spettatori (5.9%), Made in Italy su TV8 con 390.000 spettatori (2%), Cambio Moglie sul Nove con 184.000 spettatori (0.9%).

Ascolti TV ieri 26 marzo 2023 nell'access prime time

Canale 5 per gli ascolti TV ieri 26 marzo 2023 nell'access prime time con Paperissima Sprint ha ottenuto 2.983.000 spettatori con il 14.1% di share. Seguono sulle altre reti: Controcorrente su Rete 4 con 750.000 spettatori (3.7%) nella prima parte e 653.000 spettatori (3.1%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 877.000 spettatori (4.1%).