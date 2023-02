Ascolti tv, Vespa parte bene con Meloni: Cinque Minuti si aggiudica il 23,6%

Ascolti tv, Porro con Quarta Repubblica si prende il 4,3% di share

Rai1 vince negli ascolti TV di inizio settimana con la terza e ultima puntata de Fiori Sopra l’Inferno – I Casi di Teresa Battaglia, che ha appassionato 4.834.000 spettatori pari al 24.8%. Secondo posto per Canale 5 con il Grande Fratello VIP, seguito da 2.899.000 spettatori pari al 21.4% di share. Sul gradino più basso del podio abbiamo Stasera Tutto è Possibile su Rai2 con 1.424.000 spettatori e l'8.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 27 febbraio 2023 per le altre reti: Freedom – Oltre il Confine su Italia 1 con 876.000 spettatori (4.9%), Presa Diretta su Rai3 con 1.021.000 spettatori (5.1%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 681.000 spettatori (4.3%), L’Uomo della Pioggia su La7 con 610.000 spettatori (3.2%), Escobar – Il fascino del male su TV8 con 307.000 spettatori (1.5%), Little Big Italy sul Nove con 440.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv access prime time, Vespa vola al 23,6% di share. Stabili Gruber e Palombelli