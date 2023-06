Ascolti TV, nostalgia di un'Italia che non c'è più: boom di Techetechetè

Ascolti TV ieri 27 giugno 2023: Otto e Mezzo batte Controcorrente Estate con 1.39 milioni di spettatori per l'8,3% di share

Rai1 per gli ascolti TV ieri 27 giugno 2023 nell'access prime time arriva con Techetechetè a 2.760.000 spettatori con il 16.4% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.505.000 spettatori (14.8%), Via dei Matti n° 0 in replica su Rai3 con 789.000 spettatori (5%), Controcorrente Estate su Rete 4 con 942.000 spettatori (5.9%) nella prima parte e 878.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.395.000 spettatori (8.3%).