Ascolti TV, buona l'ultima per Cartabianca. Berlinguer chiude al 9,6%

Ascolti TV ieri 27 giugno 2023: LOVE MI su Italia 1 arriva a 1.306.000 spettatori per il 9,4%

Rai1 conquista gli ascolti TV ieri 27 giugno 2023 per la prima serata con Sophie Cross – Verità Nascoste, che ha appassionato 2.014.000 spettatori con il 12,6% di share. Seconda posizione per Una mamma all’improvviso su Canale 5 con 1.481.000 spettatori e il 9,9% di share. L'ultima puntata di Cartabianca su Rai3 si piazza sul gradino più basso del podio con 1.345.000 spettatori e il 9,6% di share. Bianca Berlinguer chiude quindi la stagione in leggero crescendo rispetto alla passata settimana (+0,8%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 27 giugno 2023 per le altre reti: LOVE MI su Italia 1 con 1.306.000 spettatori (9,4%), Per tutta la vita su Rai2 con 840.000 spettatori (5.3%), The Bourne Identity su Rete 4 con un a.m. di 771.000 spettatori (5.3%), Inchieste da fermo su La7 con 723.000 spettatori (4.6%), la replica di Chi Vuole Sposare Mia Mamma o Mio Papà? au TV8 con 307.000 spettatori (2%), Avamposti – Nucleo Operativo sul Nove con