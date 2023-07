Ascolti tv, Noos per colpi. Il programma di Angela cala al 14% di share

Ascolti tv ieri 27 luglio 2023: In Onda ottiene 709mila spettatori per il 51,% di share

Rai1 vince ancora negli ascolti tv del giovedì con Noos – L’avventura della conoscenza. Il programma condotto da Alberto Angela informa 1.850.000 spettatori pari al 14% di share. Medaglia d'argento per le le repliche di Felicissima Sera All Inclusive su Canale 5 con 1.225.000 spettatori pari all’11.3% di share. Terzo posto per la finale di Non Sono Una Signora su Rai2 con 804.000 spettatori pari al 6.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 27 luglio 2023 per le altre reti: Pooh. Un Attimo Ancora su Rai3 con 928.000 spettatori (6.6%), Chicago Fire su Italia 1 con 1.226.000 spettatori (8.5%), Il Segno Della Libellula – Dragonfly su Rete 4 con 626.000 spettatori (4.8%), In Onda Estate su La7 con 709.000 spettatori (5.1%), Prey – La Preda su TV8 con 363.000 spettatori (2.7%), La Maschera di Zorro sul Nove con 432.000 spettatori (3.4%).